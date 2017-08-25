Чибинеев считает, что его родственники пострадали случайно
Военный Валерий Чибинеев, родственники которого получили ранения в результате взрыва на ул. Грушевского 24 августа, считает что пострадали они случайно.
Об этом Чибинеев заявил "Громадському".
"Я думаю, что это череда случайностей и так случилось, что именно мои родные проходили (по улице). Я не думаю, что кто-то охотился на семью. Родные в Киеве впервые, они просто прогуливались, смотрели достопримечательности", - сказал он.
Также он сообщил, что у его жены врачи вынули осколки из ноги, у тещи - из руки и шеи.
"Это были алюминиевые осколки, я примерно знаю и догадываюсь от чего это (осколки), но официально это следователи выяснят", - отметил военный.
"Жена пока в шоке, находится в общей палате, у тещи состояние стабильное. У друга тоже состояние стабильное, он в другой больнице сейчас", - добавил Чибинеев.
Как известно, в результате взрыва на Грушевского в Киеве пострадали три человека: жена и мать жены Чибинеева и офицер 79 ОМБР.
Чибинеев - командир роты снайперов 79-й отдельной десантно- штурмовой бригады десантных войск ВСУ, звание Герой Украины получил в августе 2016 года.
По факту инцидента начато уголовное производство по статье "Покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".
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