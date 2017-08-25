Чибінєєв вважає, що його родичі постраждали випадково
Військовий Валерій Чибінєєв, родичі якого зазнали поранень внаслідок вибуху на вул. Грушевського 24 серпня, вважає, що постраждали вони випадково.
Про це Чибінєєв заявив "Громадському".
"Я думаю, що це череда випадковостей і так сталося, що саме мої рідні проходили. Я не думаю, що хтось полював на родину. Рідні у Києві вперше, вони просто прогулювалися, дивилися визначні місця", - сказав він.
Також він повідомив, що у його дружини лікарі вийняли осколки з ноги, у тещі - з руки та шиї.
"Це були алюмінієві осколки, я приблизно знаю і здогадуюся з чого це (осколки), але офіційно це слідчі з'ясують", - зазначив військовий.
"Дружина поки шокована, перебуває у загальній палаті, у тещі стан стабільний. У друга теж стан стабільний, він в іншій лікарні зараз", - додав Чибінєєв.
Як відомо, внаслідок вибуху на вул.Грушевського у Києві постраждали троє осіб: дружина та мати дружини Чибінєєва та офіцер 79 ОМБР.
Чибінєєв - командир роти снайперів 79-й окремої десантно- штурмової бригади десантних військ ЗСУ, звання Герой України отримав у серпні 2016 року.
За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб".