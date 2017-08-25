Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чибінєєв вважає, що його родичі постраждали випадково

П'ятниця, 25 серпня 2017, 15:57
Чибінєєв вважає, що його родичі постраждали випадково

Військовий Валерій Чибінєєв, родичі якого зазнали поранень внаслідок вибуху на вул. Грушевського 24 серпня, вважає, що постраждали вони випадково.

Про це Чибінєєв заявив "Громадському".

"Я думаю, що це череда випадковостей і так сталося, що саме мої рідні проходили. Я не думаю, що хтось полював на родину. Рідні у Києві вперше, вони просто прогулювалися, дивилися визначні місця", - сказав він.

Також він повідомив, що у його дружини лікарі вийняли осколки з ноги, у тещі - з руки та шиї.

"Це були алюмінієві осколки, я приблизно знаю і здогадуюся з чого це (осколки), але офіційно це слідчі з'ясують", - зазначив військовий.

"Дружина поки шокована, перебуває у загальній палаті, у тещі стан стабільний. У друга теж стан стабільний, він в іншій лікарні зараз", - додав Чибінєєв.

Як відомо, внаслідок вибуху на вул.Грушевського у Києві постраждали троє осіб: дружина та мати дружини Чибінєєва та офіцер 79 ОМБР. 

Чибінєєв - командир роти снайперів 79-й окремої десантно- штурмової бригади десантних військ ЗСУ, звання Герой України отримав у серпні 2016 року. 

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб". 

Теми: АТОКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
14:27
Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
Усі новини...
Реклама: