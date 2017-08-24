Поліція: вибух на Грушевського - замах на умисне вбивство

За фактом вибуху на вул. Грушевського у Києві розпочато кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб".

Про це 24 серпня повідомили у столичному главку поліції.

"Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ст. 115 (Замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) Кримінального кодексу України. Встановлюються особи, причетні до злочину". - зазначили у поліції.

На місці вибуху працюють правоохоронці, які ретельно оглядають територію, встановлюють свідків та очевидців, а також камери відеонагляду, які могли зафіксувати момент вибуху.

Наразі встановлено, що до лікарняних закладів з тілесними ушкодженнями доставили трьох осіб.

Постраждалих госпіталізовано до столичної клінічної лікарні №17, вони перебувають у відділенні політравми, повідомили в ефірі телеканалу "112 Україна.

Як повідомило Українській правді поінформоване джерело, двоє з постраждалих внаслідок вибуху є родичами Героя України Валерія Чибінєєва - його дружина та мати дружини. Чоловік, який отримав поранення - офіцер 79 ОМБР на дембелі. Ймовірно, на місці події була підірвана граната РГД.

Інше джерело "Української правди" також підтвердило цю інформацію.

Як відомо, в результаті вибуху на вул.Грушевського у Києві в поліції повідомили про двох постраждалих. Основна версія, яку розглядають правоохоронці - хуліганство.

Чибінєєв - командир роти снайперів 79-й окремої десантно- штурмової бригади десантних військ ЗСУ, звання Герой України отримав у серпні 2016 року.

Про командира роти снайперів 79-ї бригади Валерія Чибінєєва читайте у матеріалі УП "Бійці з "промзони" Авдіївки про страхи, честь мундира і життя на волосині".

Українська правда