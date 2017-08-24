Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція: вибух на Грушевського - замах на умисне вбивство

Четвер, 24 серпня 2017, 18:21
Поліція: вибух на Грушевського - замах на умисне вбивство

За фактом вибуху на вул. Грушевського у Києві розпочато кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб". 

Про це 24 серпня повідомили у столичному главку поліції. 

"Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ст. 115 (Замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) Кримінального кодексу України. Встановлюються особи, причетні до злочину". - зазначили у поліції.

На місці вибуху працюють правоохоронці, які ретельно оглядають територію, встановлюють свідків та очевидців, а також камери відеонагляду, які могли зафіксувати момент вибуху.

Наразі встановлено, що до лікарняних закладів з тілесними ушкодженнями доставили трьох осіб.

Постраждалих госпіталізовано до столичної клінічної лікарні №17, вони перебувають у відділенні політравми, повідомили в ефірі телеканалу "112 Україна. 

Як повідомило Українській правді поінформоване джерело, двоє з постраждалих внаслідок вибуху є родичами Героя України Валерія Чибінєєва -  його дружина та мати дружини. Чоловік, який отримав поранення - офіцер 79 ОМБР на дембелі. Ймовірно, на місці події була підірвана граната РГД.

Інше джерело "Української правди" також підтвердило цю інформацію.

Як відомо, в результаті вибуху на вул.Грушевського у Києві в поліції повідомили про двох постраждалих. Основна версія, яку розглядають правоохоронці  - хуліганство.

Чибінєєв - командир роти снайперів 79-й окремої десантно- штурмової бригади десантних військ ЗСУ, звання Герой України отримав у серпні 2016 року. 

Про командира роти снайперів 79-ї бригади Валерія Чибінєєва читайте у матеріалі УП "Бійці з "промзони" Авдіївки про страхи, честь мундира і життя на волосині". 

 

Українська правда 

"Українська правда" у Threads

Теми: Київнадзвичайна подіяполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Київ
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
У KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
Останні новини
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
Усі новини...
Реклама: