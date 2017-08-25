"Школьное перемирие": пока 5 провокационных обстрелов

С начала суток 25 августа боевики совершили 5 провокационных обстрелов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.

"В целом количество обстрелов наших позиций уменьшилась более чем в два раза. Боевики не применяли артиллерию и минометы. А пять случаев открытия огня, зафиксированных с полуночи, характеризуются как неприцельные и провокационные", - говорится в сообщении.

В частности, ночью на Донецком направлении боевики открывали огонь недалеко от поселка Зайцево. Обстрел была недолговременным. Кроме того, несколько раз российские наемники били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Авдеевской промзоны.

На Приморском направлении под вражеским огнем оказались позиции сил АТО на подступах к Водяному.

"Строго соблюдая мирные договоренности, украинские военные оружие не применяли. Мы надеемся, что новое, так называемое "школьное перемирие", станет базисом для устойчивого мира на Донбассе", - отметили в штабе.

Как известно, 22 августа лидеры стран "нормандского формата" выразили поддержку режиму прекращения огня по случаю начала учебного года, "школьное перемирие" должно было начать действовать с 00:00 25 августа.

Украинская сторона СЦКК сообщала, что боевики ОРДО начали нарушать "школьное перемирие" сразу, как оно вступило в силу.