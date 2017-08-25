"Шкільне перемир'я": поки 5 провокативних обстрілів

З початку доби 25 серпня бойовики здійснили 5 провокативних обстрілів.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00.

"В цілому кількість обстрілів наших позицій зменшилась більше ніж удвічі. Бойовики не застосовували артилерію та міномети. А п’ять випадків відкриття вогню, зафіксованих з опівночі, характеризуються як неприцільні та провокативні", - йдеться в повідомленні.

Зокрема вночі, на Донецькому напрямку, бойовики відкривали вогонь неподалік селища Зайцеве. Обстріл був не довготривалим. Крім того, декілька разів російські найманці били з гранатометів і великокаліберних кулеметів у районі Авдіївської промзони.

На Приморському напрямку під ворожим вогнем опинились позиції сил АТО на підступах до Водяного.

"Суворо дотримуючись мирних домовленостей, українські військові зброю не застосовували. Ми сподіваємось, що нове, так зване "шкільне перемир’я", стане базисом для стійкого миру на Донбасі", - зазначили в штабі.

Як відомо, 22 серпня лідери держав "нормандського формату" висловили підтримку режиму припинення вогню з нагоди початку навчального року, "шкільне перемир'я" мало почати діяти з 00:00 25 серпня.

Українська сторона СЦКК повідомляла, що бойовики ОРДО почали порушувати "шкільне перемир'я" одразу, як воно набуло чинності.