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Боевики сразу нарушили "школьное перемирие" - СЦКК

Пятница, 25 августа 2017, 15:40

Боевики ОРДО начали нарушать "школьное перемирие" сразу, как оно вступило в силу.

Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК, размещенном на сайте Минобороны.

Там указано, что подразделения АТО поддерживают введенный трехсторонней контактной группой режим "школьной" тишины по всей линии разграничения сторон на Донбассе, который установлен с 00 часов 25 августа.

В свою очередь, НЗФ ОРДО начали обстрелы еще до полуночи и продолжили после.

По данным украинской стороны СЦКК, уже на второй минуте установления "школьного" режима тишины боевики обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиции сил АТО в районе поселка Талаковка.

С 00.30 по 00.45 часов 25 августа, во второй раз нарушив режим тишины, НЗФ ОРДО обстреляли дома мирных жителей в поселке Зайцево. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

"ВС Украины на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали", - подчеркивает украинская сторона СЦКК.

Как известно, 22 августа лидеры стран "нормандского формата" выразили поддержку режиму прекращения огня по случаю начала учебного года, "школьное перемирие" должно было начать действовать с 00:00 25 августа.

Украинская правда

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Темы: АТОМинские соглашения
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