Волкер: Учения "Запад-2017" заставляют западные страны быть готовыми ко всему

186 просмотров
Воскресенье, 27 августа 2017, 01:23

Военные учения "Запад-2017" заставляют западные страны быть готовыми к любому развитию событий, в том числе, военной агрессии.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу "Прямой", передает Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что эти военные учения России заставляют нас быть готовыми к какой-то военной агрессии, западное сообщество должно быть готово к любому развитию событий, мы должны развивать собственную систему безопасности и работать над ней вместе", - сказал Волкер.

Как сообщалось, российско-белорусские стратегические маневры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября. Официально заявлялось, что в них будут задействованы около 13 тыс. человек.

В НАТО намерены внимательно следить за тем, как РФ и Беларусь будут проводить учения, заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Посол Соединенных Штатов в Эстонии Джеймс Мелвилл-младший заявил, что в каждой балтийской стране будет размещено по роте в период российских учений "Запад".

Кроме того, во время учений Беларуси и России "Запад-2017" США удвоят число истребителей миссии воздушной полиции НАТО в Литве.

Темы: Росcия Беларусь НАТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Краснодарском крае автобус упал в море, водитель арестован 26 августа 2017, 20:23
В Москве митингуют за свободный интернет, есть задержанные 26 августа 2017, 18:35
Политзаключенного Клыха перевели в какую-то больницу 26 августа 2017, 16:41
powered by lun.ua
Главные новости
Волкер: Украина не готова к вступлению в НАТО
Саакашвили: Грузия готовит новое дело, чтобы был повод для экстрадиции
В отношении задержанных 10 августа в Крыму применяли пытки - правозащитник
В Москве митингуют за свободный интернет, есть задержанные
Все новости
Brave! Factory

Соучредитель Closer Сергей Яценко — о том, как организовать фестиваль в цехах работающего завода

образование

Почему хоумскулинг в Украине законен, а анскулинг – не совсем