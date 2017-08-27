Волкер высказался против возобновления ядерной программы Украины

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Воскресенье, 27 августа 2017, 04:50

Отказ от ядерного оружия был "хорошим решением" для украинских властей, даже несмотря на конфликт на Донбассе.

Об этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в интервью телеканалу "Прямой", передает DW.com.

Волкер назвал решение Киева в 1994 году отказаться от ядерного оружия "хорошим" и "правильным". 

"Не думаю, что ядерное оружие было для Украины чем-то позитивным", - заявил он, добавив, что не желал бы, чтобы Украина возобновила свою ядерную программу. 

Как сообщалось, Волкер также считает, что с точки зрения безопасности Украина пока не готова вступить в НАТО, а Альянс не готов ее сейчас принять, но отметил необходимость продолжать реформу армии по стандартам НАТО.

Как известно, в 1994 году Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. В том же году между Украиной, США, Россией и Великобританией было подписано соглашение, которое содержит пункты, которые предоставляют гарантии суверенитета и безопасности Украины.

Темы: ядерное оружие
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