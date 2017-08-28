Украинский офицер заявляет, что ФСБ РФ похитила его сына в Беларуси

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Понедельник, 28 августа 2017, 14:57

Бывший пограничник Игорь Гриб, который занимается созданием капелланской службы в силовых органах, говорит, что спецслужбы России похитили его сына Павла во время посещения Беларуси.

Об этом он написал в Facebok.

"24 августа 2017 мой сын Павел (19 лет) поехал в город Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях, без личного знакомства, сначала в VK, а затем в Скайп, которая по его словам, должна приехать на встречу из Российской Федерации", – написал отец.

Он отмечает, что по договоренности Павел имел вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, отец поехал в Гомель на его поиски.

"И там я выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), инициатором является ФСБ РФ по Краснодарскому краю города Сочи", – отмечает офицер.

В Гомельской пограничной группе Грибу заявили, что не имеют никакой информации о его сыне. Пограничное управление встречаться с отцом отказалось.

В то же время украинская пограничная служба располагает информацией о пересечении им границы через пункт пропуска "Новая Гута" (Черниговская область, Украина) - "Новые Яриловичи" (Гомельская область, Беларусь).

"Таким образом стало понятно, что ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой и провели задержание", – пишет также Гриб.

Офицер подчеркивает, что его сын не участвовал в боевых действиях на Востоке Украины, и служить в силовых структурах, по состоянию здоровья, ему запрещено. После военной агрессии РФ против Украины, он только активно писал в социальных сетях, часто не подбирал выражения относительно врагов Украины.

 
Павел Гриб исчез в Беларуси

В комментарии изданию "Радио Свобода" Гриб отметил, что не связывает указанную ситуацию с его собственной деятельностью.

"Я служил до 2009 года, потом уволился в запас, а в 2015-2016 годах был мобилизован на 14 месяцев. Теперь я советник главы Синоидального управления военного духовенства Украинской православной церкви Киевского патриархата и занимаюсь созданием капелланской службы в силовых структурах. Но я не думаю, что это может быть связано, ведь я ездил в Беларусь, и там не было никаких действий в отношении меня", – пояснил Гриб.

По его словам, Государственная пограничная служба Украины подготовила официальное обращение к белорусским коллегам, чтобы выяснить судьбу Павла Гриба.

"Никаких сообщений из России я не получал", – добавил отец.

В то же время в посольстве Украины в Минске "Украинской правде" сообщили, что направили ноту в МИД Беларуси с целью выяснить местонахождение сына украинского офицера Павла Гриба.

Как известно, на территории Беларуси, в частности в Могилеве фиксировались автомобили с номерами террористической организации "ЛНР".

Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова заявляла, что накануне убийства мужа в Киеве, его водителя похищали в Беларуси сотрудники российской ФСБ.

Темы: Росcия Беларусь заложники
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