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Перед убийством Вороненкова его водителя похищала ФСБ – вдова

Понедельник, 29 мая 2017, 15:06
Перед убийством Вороненкова его водителя похищала ФСБ – вдова

Накануне убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова его водителя похищали в Беларуси сотрудники российской ФСБ.

Об этом в интервью телеканалу ZIK, обнародованном 28 мая, рассказала вдова Вороненкова Мария Максакова.

"Едет наш водитель накануне, пересекает границу Беларуси, доезжает до Гомеля. Блокпост в Гомеле. Останавливают этого водителя, и туда вызываются – гомельским блокпостом – якобы погранцы, а на самом деле приезжает два автобуса с ФСБшниками, нашего водителя крадут", – рассказала она.

По словам Максаковой этого водителя конвоировали в Брянскую область, где допрашивали в течении 12 часов, отобрали средства связи, не кормили, не давали спать.

"После этого мне будут говорить, что наши российские спецслужбы или ФСБ не имеют никакого отношения ко всему тому, что произошло?" – заявила вдова Вороненкова.

В то же время Максакова не считает, что президент России Владимир Путин был в курсе подготовки убийства Вороненкова.

Как известно, Денис Вороненков переехал с семьей из России в Украину и в декабре 2016 года получил гражданство Украины. Он дал показания по делу против бывшего президента Украины Виктора Януковича о государственной измене.

В России Вороненкова объявили в розыск, обвиняя в мошенничестве. Защита бывшего депутата Госдумы за 10 дней до его убийства сообщила правоохранительным органам России его адрес в Киеве.

23 марта 2017 года Вороненкова застрелили в центре Киева у отеля "Премьер Палас". Охранник бывшего российского депутата, который также получил ранение, успел ранить нападающего – и тот позже умер в больнице.

По данным украинских правоохранителей, Вороненкова застрелил 28-летний гражданин Украины Павел Паршов, который служил в Нацгвардии и выполнял задания российских спецслужб.

Украинские власти предварительно подозревают руку Москвы в убийстве Вороненкова.

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Темы: ВороненковРосcия
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