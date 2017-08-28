США не рассекречивают доказательства сбития террористами "Боинга"

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Понедельник, 28 августа 2017, 18:28

США не раскрывают имеющиеся доказательства того, что малазийский "Боинг-777" в июле 2014 года был сбит на востоке Донецкой области с подконтрольной сепаратистам территории, поскольку американские спецслужбы заинтересованы в том, чтобы сохранить в тайне свои источники информации.

Об этом в интервью радиостанции "Эхо Москвы" сказал посол США в России Джон Теффт.

"Есть источники и методы, о которых они (руководители спецслужб - прим. ЭМ) не будут рассказывать. И мне кажется, любая спецслужба не будет об этом рассказывать. После того, как вы раскроете, вы можете поставить под угрозу источник информации, и этого не будет никто делать, и россияне тоже этого не будут делать", - сказал он.

Теффт объяснил, что спецслужбы представили доказательства в Сенате и Палате представителей, и конгрессмены нашли их убедительными, практически единогласно проголосовав за санкции.

Кроме того, посол напомнил, что голландская комиссия в своем расследовании также пришла к выводу, что авиалайнер был сбит с зенитно-ракетного комплекса "Бук", который Россия предоставила сепаратистам.

"Мне кажется, голландские власти и их расследование очень четко дали это понять. Есть видео ... где видно, что как раз именно российская установка пересекала территорию и потом ехала назад, и при этом одна из ракет уже отсутствовала", - сказал Теффт.

Как известно, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), упал в Донецкой области 17 июля 2014 года – погибли 298 человек.

Международная команда по расследованию этой катастрофы пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В РФ заявили, что не стоит доверять расследованию Bellingcat.

Малайзия надеется, что подозреваемых в катастрофе МН17 назовут до конца года.

Украина заключила соглашение о передаче Нидерландам юрисдикции на привлечение к ответственности виновных в сбивании самолета. Нидерланды изменят свое законодательство, чтобы вынести приговор.

24 августа Россия передала международной группе следователей новые данные с радаров о катастрофе.

Темы: Донбасс США Росcия
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