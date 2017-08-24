Россия передала международной группе новые данные по MH17

Россия передала международной группе следователей новые данные с радаров о крушении Boeing 777 компании Malaysia Airlines на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте голландской прокуратуры, пишет российское агентство РИА Новости.

В заявлении говорится, что Совместная следственная группа, занимающаяся выяснением причин катастрофы, направила в Москву запрос о предоставлении необходимой информации и получила от России "дополнительные данные и инструкции по их расшифровке".

Также отмечается, что новый пакет информации должен соответствовать принятому в Европе формату передачи данных наблюдения ASTERIX. Ранее, по утверждениям прокуратуры Нидерландов, Россия отказывалась переводить информацию в стандарт Европейской организации по безопасности воздушной навигации.

Как известно, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), упал в Донецкой области 17 июля 2014 года – погибли 298 человек.

Международная команда по расследованию этой катастрофы пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В РФ заявили, что не стоит доверять расследованию Bellingcat.

Малайзия надеется, что подозреваемых в катастрофе МН17 назовут до конца года.

Украина заключила соглашение о передаче Нидерландам юрисдикции на привлечение к ответственности виновных в сбивании самолета. Нидерланды изменят свое законодательство, чтобы вынести приговор.