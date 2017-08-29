Гройсман поручил разобраться с повышением цен на автогаз

Премьер Владимир Гройсман поручил профильным министерствам, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе и правоохранителям разобраться с повышением цен на сжиженный газ.

Об этом Гройсман заявил в ходе межведомственного совещания в Кабмине, передает пресс-служба Кабмина.

"Я хочу, чтобы службы, от кого это зависит, навели порядок на рынке автомобильного газа. Резкое повышение цены на сжиженный газ имеет все признаки сговора. Рынок лихорадит. Это диверсия против Украины. Мы должны защитить внутреннего потребителя - рядовых граждан", - сказал Гройсман.

Поэтому глава правительства поручил ведомствам выяснить причины повышения цен на сжиженный газ, а также принять меры для снижения стоимости топлива до 15 сентября.

"Я предлагаю министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику созвать межведомственную комиссию по топливу и наработать все решения по этому поводу. Вице-премьер-министру Владимиру Кистиону - порты, железная дорога, таможня - прошу проработать максимально быстрое прохождение всех процедур, включая перевалку и транспортировку топлива", - отметил премьер.

Также Гройсман поручил ГФС и правоохранителям проанализировать участников рынка автогаза, особенно "недобросовестных трейдеров".

"Также поручаю на уровне вице-премьер-министров за неделю провести совещание и внести комплексное предложение по урегулированию ситуации", - добавил глава правительства.

Кроме того, на совещании отметили, что, по информации ГФС, за 8 месяцев этого года объем импортируемого газа увеличился на 70 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и превысил 600 тыс. тонн. Вместе с тем сильно сократилось количество трейдеров, поставляющих сжиженный газ из России, откуда Украина получает больше этого вида топлива.

"Это следствие монополии. Сейчас я требую от АМКУ более решительных действий, а еще прошу всю информацию - сколько было трейдеров, кто сегодня работает на рынке, каковы источники поставок топлива - и эту статистику я положу на стол президенту Украины", - сказал Гройсман.

Как сообщалось, цены на сжиженный газ на украинских АЗС растут рекордными темпами. За месяц - почти на 40% до более 16 грн за литр. Основной причиной роста цен на автомобильный газ называют дефицит ресурса. Также повлияла остановка на плановые ремонты заводов в Беларуси.

Но, по утверждениям экспертов, цены на газ должны снизиться до конца года.

Больше про про рост цен на сжиженный газ в Украине читайте в материале "Экономической правды" "Цены на автогаз бьют рекорды: почему и что будет дальше".