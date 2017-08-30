Депутата Ляшко в Фастове задержали по подозрению в вымогательстве $70 тысяч

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Среда, 30 августа 2017, 19:38

Депутат Фастовского городского совета, член "Радикальной партии" Андрей Корецкий требовал у главы религиозной организации 70 тысяч долларов за решение о выделении в аренду кладбища.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила в Facebook о задержании главы земельной комиссии Фастовского горсовета Киевской области, не называя его имени.

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по ч. 3 ст. 368 УК – "предоставление неправомерной выгоды, совмещенное с вымогательством".

"Досудебным расследованием установлено, что депутат Фастовского городского совета, глава местной ячейки "Радикальной партии Олега Ляшко", глава земельной комиссии Фастовского городского совета требовал у главы религиозной организации неправомерную выгоду в размере 70 тыс долларов США за принятие позитивного решения городским советом и подчиненной ему земельной комиссией о выделении в аренду религиозной организации территории кладбища площадью 1,5 га", – говорится в сообщении.

 

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения части взятки в сумме 15 тісяч долларов США.

Правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления.

Также решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Темы: взятка Радикальная партия Генпрокуратура
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