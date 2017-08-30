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Депутата від Ляшка у Фастові затримали за підозрою у вимаганні $70 тисяч

Середа, 30 серпня 2017, 19:38

Депутат Фастівської міської ради, член "Радикальної партії" Андрій Корецький вимагав у голови релігійної організації 70 тисяч доларів за рішення про виділення в оренду кладовища.

Речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила у Facebook про затримання голови земельної комісії Фастівської міськради Київської області, не називаючи його імені.

Департамент із розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 ККУ – "надання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням".

"Досудовим розслідуванням установлено, що депутат Фастівської міської ради, голова місцевого осередку "Радикальної партії Олега Ляшка", голова земельної комісії Фастівської міської ради вимагав у голови релігійної організації неправомірну вигоду у вигляді 70 тис доларів США за прийняття позитивного рішення міською радою та підпорядкованою йому земельною комісією щодо виділення в оренду релігійній організації території кладовища площею 1,5 га", – сказано в повідомленні.

 

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання частини хабара у сумі 15 тисяч доларів США.

Правоохоронці проводять комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Також вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Теми: хабарРадикальна партіяГенпрокуратура
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