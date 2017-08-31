Заму Кличко объявлено подозрение за фальшивый диплом

Руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации объявили подозрение по факту использования заведомо поддельного документа.



Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры города Киева



Чиновника обвиняют в использовании фальшивого диплома Львовского национального университета имени Ивана Франко, и содействии в изготовлении этого поддельного документа.



В прокуратуре не называют его имя, но ранее сообщалось, что руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра ЛНУ имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в КНУ имени Тараса Шевченко.

Бондаренко отказался давать показания

Действия должностного лица, пока отстраненного от исполнения обязанностей, квалифицированы по ч. 4 ст. 358 и ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 УК Украины.



После вручения подозрения Бондаренко допросили в статусе подозреваемого, однако от дачи показаний он отказался, ссылаясь на положения ст. 63 Конституции Украины.



В настоящее время досудебное расследование продолжается, отмечают правоохранители.



Украинская правда