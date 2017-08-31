Заму Кличко объявлено подозрение за фальшивый диплом
Руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации объявили подозрение по факту использования заведомо поддельного документа.
Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры города Киева
Чиновника обвиняют в использовании фальшивого диплома Львовского национального университета имени Ивана Франко, и содействии в изготовлении этого поддельного документа.
В прокуратуре не называют его имя, но ранее сообщалось, что руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра ЛНУ имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в КНУ имени Тараса Шевченко.
Действия должностного лица, пока отстраненного от исполнения обязанностей, квалифицированы по ч. 4 ст. 358 и ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 УК Украины.
После вручения подозрения Бондаренко допросили в статусе подозреваемого, однако от дачи показаний он отказался, ссылаясь на положения ст. 63 Конституции Украины.
В настоящее время досудебное расследование продолжается, отмечают правоохранители.
Украинская правда