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Заму Кличко объявлено подозрение за фальшивый диплом

Четверг, 31 августа 2017, 13:36

Руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации объявили подозрение по факту использования заведомо поддельного документа.

Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры города Киева

Чиновника обвиняют в использовании фальшивого диплома Львовского национального университета имени Ивана Франко, и содействии в изготовлении этого поддельного документа.

В прокуратуре не называют его имя, но ранее сообщалось, что руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра ЛНУ имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в КНУ имени Тараса Шевченко.

 
Бондаренко отказался давать показания

Действия должностного лица, пока отстраненного от исполнения обязанностей, квалифицированы по ч. 4 ст. 358 и ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 УК Украины.

После вручения подозрения Бондаренко допросили в статусе подозреваемого, однако от дачи показаний он отказался, ссылаясь на положения ст. 63 Конституции Украины.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, отмечают правоохранители.

Украинская правда

Темы: Киевпрокуратура
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