Офис Лутковской сообщил РФ подробности содержания их военного Агеева

В офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской отмечают, что задержанный российский военнослужащий Виктор Агеев не жалуется на условия содержания и самочувствие.

Об этом сообщил представитель украинского омбудсмена по вопросам связей с общественностью и информационных технологий Михаил Чаплыга, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Чаплыги, российский омбудсмен Татьяна Москалькова дважды обращалась с запросами относительно Агеева.

"В тот день, когда она сказала, что повторно обратилась, как раз почтой к нам пришло ее первое обращение… Мы посмотрели: в том обращении она просила узнать его местонахождение, состояние здоровья, предоставление ему медицинской помощи, были ли жалобы", - рассказал Чаплыга.

"На тот момент уже состоялась его встреча с мамой. То есть имеется в виду, что уже известно его местонахождение, жалоб никаких он не озвучивал и даже уже встретился с родственниками", - добавил он.

Также представитель украинского омбудсмена уточнил, что ответ российскому омбудсмену был направлен вместе с информацией о других людях, о которых она также спрашивала.

"Мы указали, что его местонахождение известно, встреча с родственниками состоялась, жалоб не было, но если вдруг будут какие-то сообщения о том, что там что-то не так, то, конечно, мы будем реагировать", - добавил он.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявляла, что дважды обращалась в офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской относительно задержанного российского военного Виктора Агеева, и не получала ответа.

Как известно, Российский военнослужащий Виктор Агеев был задержан украинскими военными в Луганской области. Сейчас он находится в СИЗО в Старобельске.

Минобороны РФ опровергает информацию о задержании российского военного, заявляя, что Агеев действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас и на службу по контракту не засчитывалось.

Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ. 22 июля при содействии президента Украины и СБУ в Старобельске состоялась встреча пленного российского военного с матерью.

27 июля матери осужденного в Чечне украинца Станислава Клыха и задержанного в Украине российского контрактника Виктора Агеева записали видеобращение к президентам России и Украины с просьбой прекратить войну и помиловать сыновей.