Матери Клыха и Агеева обратились к Порошенку и Путину

Матери осужденного в Чечне украинца Станислава Клыха и задержанного в Украине российского контрактника Виктора Агеева записали видеобращение к президентам России и Украины с просьбой прекратить войну и помиловать сыновей.

Видеобращение опубликовала "Новая газета".

"Мы матери наших детей — Станислава Клыха и Агеева Виктора. С большим уважением к нашим властям, Российской Федерации и Украины, просим, взываем к вам освободить, помиловать наших детей, которые находятся в плену, и, как Станислав, в тюрьме, где он уже три года", - обратилась к президентам мать украинца Тамара Клых.

"Мне кажется, в ваших силах это сделать — наших детей возвратить домой, помиловать их и прекратить войну. Войну, которая нам не нужна — ни маме, которая приехала из России, ни мне", - добавила она.

В свою очередь, Светлана Агеева присоединилась к просьбе матери Станислава Клыха и добавила, обращаясь к Путину, что "пора прекращать эту войну".

"Владимир Владимирович, это в ваших силах, мы верим, помочь нам! И еще от себя я хотела бы попросить, как человек, как простой человек, что пора прекращать эту войну, которая разъединила наши народы. Вот это горе, оно сейчас объединяет наши материнские сердца. И мы вместе!", - сказала она.

Как известно, 26 мая 2016 года суд России посадил в тюрьму украинцев Николая Карпюка (на 22,5 года) и Клыха (на 20 лет). Их обвинили в участии в боях в Чечне в 90-х годах. Сами они отрицают все обвинения.

Российский военнослужащий Виктор Агеев был задержан украинскими военными в Луганской области. Сейчас он находится в СИЗО в Старобельске.

Минобороны РФ опровергает информацию о задержании российского военного, заявляя, что Агеев действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас и на службу по контракту не зачислялся.

Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ. 22 июля при содействии президента Украины и СБУ в Старобельске состоялась встреча пленного российского военного с матерью.