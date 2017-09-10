Саакашвили отправился в Перемышль

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Воскресенье, 10 сентября 2017, 12:10

Третий президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили выехал из Жешува в направлении Перемышля. 

Об этом в facebook 10 сентября сообщил экс-нардеп Егор Фирсов. 

В автобусе с Саакашвили также - группа депутатов, которые ранее прибыли в Польшу для встречи с ним

Ранее сообщалось, что в Жешуве Саакашвили даст пресс-конференцию, однако планы изменились, и брифинга не будет .

В Жешуве в комментарии журналистам Саакашвили заявил, что "плана Б" у него нет на случай, если его не пустят в Украину, а границу он планирует пересекать вместе с женой и сыном.

Украинская правда 

Темы: Саакашвили
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