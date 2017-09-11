Аваков предложил Саакашвили два варианта

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Михэил Саакашвили должен оформить свой въезд в Украину либо на пункте "Шегини", либо в Миграционной службе.

Об этом он написал в Facebook, заявив, что "провокация удалась", хоть и бескровно, и что все причастные понесут наказание.

Аваков напомнил, что по факту организации прорыва границы Национальная полиция возбудила уголовное дело по "тяжелой" статье ст.332 УКУ о незаконном переправлении людей через границу.

"Каждый персонаж, из тех, кто принимал участие в прорыве границе и нападении на пограничников и полицейских будет "офизичен", установлен и подвергнется наказанию со стороны закона", – заявил глава МВД.

По его мнению, "Саакашвили и всем незаконно перешедшим границу нужно незамедлительно выбрать из двух вариантов: прибыть в пункт пропуска Шегени и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение Миграционной службы".

"Всем участникам "прорыва", в том числе народным депутатам надлежит явиться в полицию для дачи показаний", – добавил Аваков.

По его словам, независимо от "поведения вышеназванных персонажей", пограничники, полиция и Миграционная служба проводят необходимые процессуальные действия.

Аваков заверил, что 10 сентября "старался сделать все, чтобы вывести пограничников и полицейских из политического процесса".

"Я запретил и тем, и другим применять оружие и силовые воздействия на участников массовых акций у границы. Мы разделяли потоки, продумывали логистику и думали о безопасности собравшихся людей – прежде всего", – отметил он.

"Мы работали весь день на локализацию и предотвращение провокаций на столкновение сторонников и противников Саакашвили. Мы блокировали и задержали несколько десятков человек "спортивного телосложения", приехавших на границу устроить "махач", – сообщил глава МВД.

Он объяснил: "Под вечер мы не стали перебрасывать отряд полицейских тактиков из "Краковца" в "Шегени", так как вероятность вспышки конфликта в "Краковце" между противоборствующими людьми была высока".

"Провокация все же состоялась. Крови не было – хорошо… но цена всему этому оказалась слишком высока", – заявил Аваков.

"Унизительная "картинка" прорыва границы со стороны Украины массовкой "активистов".. мурло со спины схватившее за шею молодого солдата пограничника стоящего на рубеже границы Украины – это мрак.. И дело не в личностях и не в сути конфликта – это самоубийственное разрушение институциональности. Это развал фундаментов, на которых мы строим страну – вне зависимости от тех или других политических групп у власти" – объяснил он.

"И если эти фундаменты будут разрушены, по любому поводу – мы не государство, а толпа людей, бездарно живущих на территории. И вопрос только времени, когда этим воспользуется великорусский шовинист или европейский националист" – добавил глава МВД.

По словам Авакова, "атака на базовые институции государства ради сиюминутных политических интересов преступна и безответственна".