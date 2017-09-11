Геращенко назвал нардепов, прорвавшихся в Украину вместе с Саакашвили
Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал список народных депутатов, пересекших границу Украины вместе с Михеилом Саакашвили.
Перечень он выложил в Facebook.
Так, по словам Геращенко, 10 сентября, помимо экс-президента Грузии, "незаконно" проникли в Украину следующие депутаты Верховной Рады:
- Юлия Тимошенко;
- Сергей Власенко ("Батькивщина");
- Юрий Деревянко (внефракционный);
- Павел Костенко ("Самопомич");
- Дмитрий Добродомов (внефракционный);
"Депутатская неприкосновенность не распространяется на чисто уголовное преступление - незаконную переправку лиц через государственную границу Украины", - отметил он.
Кроме того, сообщает Геращенко, вместе с Саакашвили незаконно пересек границу бывший дважды глава СБУ Валентин Наливайченко.
"Остальные лица, незаконно пересекшие границу Украины, устанавливаются следствием и будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - заявил он.
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