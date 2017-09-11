Геращенко назвал нардепов, прорвавшихся в Украину вместе с Саакашвили

Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал список народных депутатов, пересекших границу Украины вместе с Михеилом Саакашвили.

Перечень он выложил в Facebook.

Так, по словам Геращенко, 10 сентября, помимо экс-президента Грузии, "незаконно" проникли в Украину следующие депутаты Верховной Рады:

- Юлия Тимошенко;

- Сергей Власенко ("Батькивщина");

- Юрий Деревянко (внефракционный);

- Павел Костенко ("Самопомич");

- Дмитрий Добродомов (внефракционный);

"Депутатская неприкосновенность не распространяется на чисто уголовное преступление - незаконную переправку лиц через государственную границу Украины", - отметил он.

Кроме того, сообщает Геращенко, вместе с Саакашвили незаконно пересек границу бывший дважды глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Остальные лица, незаконно пересекшие границу Украины, устанавливаются следствием и будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - заявил он.