Саакашвили собирается объехать все регионы Украины

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Понедельник, 11 сентября 2017, 13:55

Одесский экс-губернатор Саакашвили заявил, что он является украинским гражданином и никто не сможет его лишить права "защищать Украину".

Об этом он сказал во Львове, общаясь с журналистами.

"Конечно я гордый грузин. Одно другому не мешает совсем", - сказал он.

"Это только начало моей борьбы. Я вернулся в Украину для того чтобы, во-первых, пойти в суд и защитить свои права", - добавил Саакашвили.

По его словам Украине не хватает "нового политического класса, который будет свободен от коррупции, произвола и олигархов".

Комментируя заявление Порошенко о совершенном на границе преступлении, Саакашвили сказал:

"Преступлением было лишение (меня - ред.) гражданства, нарушение Конституции Украины, подделка моей подписи... преступлением было задержание поезда и взятие людей в заложники, преступлением было то, что они имитировали минирование пункта пропуска и держали людей много часов в очередях и люди страдали от прихотей власти".

Саакашвили добавил, что не является преступником.

"Медведчук преступник, с которым они каждый день имеют отношения. Ахметов для меня преступник, потому что он виноват в этой войне вместе с Путиным", - сказал Саакашвили.

Он отметил, что сейчас ведет переговоры со своими "союзниками" о том, куда поедет дальше.

"Я собираюсь проехать по всем регионам Украины и объединяться с разными людьми, разными политическими силами вокруг общей темы - демократии и отсутствии диктата олигархов", - сказал Саакашвили.

Как известно, президент Петр Порошенко заявил, что прорыв экс-президента Грузии Саакашвили и его соратников является преступлением и не требует политических оценок.

Александр Шумилин, УП

Темы: Саакашвили граница Украина
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