Саакашвили собирается объехать все регионы Украины

Одесский экс-губернатор Михеил Саакашвили заявил, что он является украинским гражданином, и никто не сможет его лишить права "защищать Украину".



Об этом он сказал во Львове, общаясь с журналистами.



"Конечно я гордый грузин. Одно другому не мешает совсем", - сказал он.



"Это только начало моей борьбы. Я вернулся в Украину для того чтобы, во-первых, пойти в суд и защитить свои права", - добавил Саакашвили.



По его словам Украине не хватает "нового политического класса, который будет свободен от коррупции, произвола и олигархов".



Комментируя заявление Порошенко о совершенном на границе преступлении, Саакашвили сказал:



"Преступлением было лишение (меня - ред.) гражданства, нарушение Конституции Украины, подделка моей подписи... преступлением было задержание поезда и взятие людей в заложники, преступлением было то, что они имитировали минирование пункта пропуска и держали людей много часов в очередях и люди страдали от прихотей власти".



Саакашвили добавил, что не является преступником.



"Медведчук преступник, с которым они каждый день имеют отношения. Ахметов для меня преступник, потому что он виноват в этой войне вместе с Путиным", - сказал Саакашвили.



Он отметил, что сейчас ведет переговоры со своими "союзниками" о том, куда поедет дальше.



"Я собираюсь проехать по всем регионам Украины и объединяться с разными людьми, разными политическими силами вокруг общей темы - демократии и отсутствии диктата олигархов", - сказал Саакашвили.



Как известно, президент Петр Порошенко заявил, что прорыв экс-президента Грузии Саакашвили и его соратников является преступлением и не требует политических оценок.



Александр Шумилин, УП