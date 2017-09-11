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Саакашвілі збирається об'їхати всі регіони України

Понеділок, 11 вересня 2017, 13:55

Одеський екс-губернатор Міхеіл Саакашвілі заявив, що він є українським громадянином, і ніхто не зможе його позбавити права "захищати Україну".

Про це він сказав у Львові, спілкуючись з журналістами.

"Звичайно я є гордий грузин. Одне іншому не заважає зовсім", - сказав він.

"Це тільки початок моєї боротьби. Я повернувся в Україну для того щоб, по-перше, піти до суду і захистити свої права", - додав Саакашвілі.

За його словами Україні не вистачає "нового політичного класу, який буде вільний від корупції, свавілля і олігархів".

Коментуючи заяву Порошенко про скоєний на кордоні злочин, Саакашвілі сказав:

"Злочином було позбавлення (мене – ред.) громадянства, порушення Конституції України, підробка мого підпису… злочином було затримання поїзда і взяття людей у заручники, злочином було те, що вони імітували мінування пункту пропуску і тримали людей багато годин в чергах і люди страждали від забаганок влади".      

Саакашвілі додав, що не є злочинцем.

"Медведчук злочинець, з яким вони кожного дня мають стосунки. Ахметов для мене злочинець, тому що він винен у цій війні разом з Путіним", - сказав Саакашвілі.

Він зазначив, що наразі веде переговори із своїми "союзниками" про те, куди поїде далі.

"Я збираюся проїхати по всіх регіонах України і об'єднуватися із різними людьми, різними політичними силами навколо загальної теми – демократії і відсутності диктату олігархів", - сказав Саакашвілі.   

Як відомо, президент Петро Порошенко заявив, що прорив екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі і його соратників є злочином і не потребує політичних оцінок.

Олександр Шумілін, УП   

Теми: СаакашвілікордонУкраїна
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