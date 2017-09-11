Порошенко: Саакашвілі на кордоні скоїв злочин  

Президент Петро Порошенко заявив, що прорив екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі і його соратників є злочином і не потребує політичних оцінок.

Про це він сказав у понеділок.

"Як на мою думку, цей інцидент не потребує жодних політичних коментарів. Виключно ми маємо коментувати і будемо коментувати в правовому полі", - сказав він.

"26 липня я видав указ, яким припинив громадянство пана Саакашвілі на підставі подання органу центральної виконавчої влади Державної міграційної служби, де були чітко передані в адміністрацію президента перевірені ними факти фальсифікації і подання недостовірної інформації при отриманні громадянства", - сказав Порошенко, додавши, що він як президент не міг прийняти іншого рішення.

За його словами Саакашвілі міг оскаржити це рішення у Вищому адміністративному суді.

"Я безумовно виконаю будь-яке рішення суду. Не подобається рішення українських судів є Європейський суд з прав людини. Це правова площина. Пройшло більше півтора місяця. Ніхто до суду не подавав, ні представники, ні направили відповідне звернення поштою", - сказав Порошенко.

"Замість цього скоєно злочин, бо є конституційний принцип недоторканості державного кордону. Це питання національної безпеки держави. І мені байдуже хто порушує держаний кордон: чи бойовики на сході, чи політикани на заході. Має бути чітка правова юридична відповідальність", - додав він.

За словами Порошенка прикордонники вчинили правильно не застосувавши зброю, хоча мали на це право.

"Не дали розбурхати конфлікт в середині країни, чого ці політикани добивалися. Зараз, на моє переконання, це (прорив Саакашвілі – ред.) справа правоохоронних органів і вони почали діяти. Залишимо політику політикам, злочини – правоохоронцям, прокуратурі, суду", - сказав Порошенко.

"Я сподіваюся що цей пан (Саакашвілі – ред.) буде так само із таким же завзяттям буде пробиватися в Грузію як і він намагався потрапити в Україну", - сказав президент.

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Спершу планувалося, що він перетне кордон у пункті пропуску "Краковець", однак Саакашвілі скористався пунктом "Шегині". Польські прикордонники пропустили відомого політика, у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг, бо українська сторона закрила кордон під приводом замінування, але Саакашвілі все ж прорвався в Україну.

При цьому Саакашвілі не пройшов прикордонний контроль з українського боку.

Прикордонники мали наказ не відкривати вогонь. Саакашвілі поїхав до Львова.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону екс-президентом Грузії і екс-главою Одеської ОДА, а також його прихильниками.

За даними Прикордонної служби, можуть з'явитися звинувачення й за іншими статтями Кримінального кодексу.

Українська правда