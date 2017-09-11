Путин не против миротворцев на всей территории Донбасса

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Понедельник, 11 сентября 2017, 17:42

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности учесть в инициативе о миротворцах ООН в Донбассе их право охранять миссию ОБСЕ не только на линии соприкосновения, но и в других местах.

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Владимир Путин подробно остановился на российской инициативе об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ). С учетом высказанных Ангелой Меркель соображений российский лидер отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности функции упомянутой миссии ООН", - говорится в сообщении.

"Имеется в виду, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским Комплексом мер", - сообщают в Кремле .

Как известно, ранее официальный Кремль придерживался позиции, что миротворцев следует привлечь только на линии соприкосновения в Донбассе и согласовать их участие с боевиками ОРДЛО.

В Киеве такой вариант назвали шизофреническим.

Украинская правда

Темы: миротворцы Путин
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