МинТОТ обжалует приговор Чийгозу в ЕСПЧ

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины обжалует приговор крымского "суда" по заключению заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза в Европейском суде по правам человека.

Об этом говорится в заявлении министерства в понедельник.

"Министерство... осуждает преступные действия Российской Федерации, которая в оккупированном ею Крыму учинила расправу над заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом. Заключение гражданина Украины является абсолютно неправомерным и будет обжаловано в Европейском суде по правам человека", - говорится в заявлении.

Кроме того, отмечают в МинТОТ, лица, причастные к незаконному осуждению Чийгоза - работники ФСБ, прокуратуры РФ, судьи, - в полной мере должны нести ответственность в соответствии с нормами международного права.

"Министерство обращается к народным депутатам Украины с просьбой как можно быстрее принять закон о "О признании политическими заключенными лиц, лишенных личной свободы по политическим мотивам по решению органов власти Российской Федерации, и оказания им государственной социальной помощи", чтобы те, кто борется за территориальную целостность Украины в условиях оккупации, могли рассчитывать на поддержку и были защищены государством", - заявили в министерстве.

Как известно, 11 сентября российский суд в Крыму приговорил одному из лидеров крымских татар Ахтему Чийгоз 8 лет колонии строгого режима.

Украинская правда