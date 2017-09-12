ЕС не признает псевдовыборы в Севастополе

Евросоюз не признает "губернаторские выборы", которые прошли в Севастополе 10 сентября.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Европейской службой внешних связей.

Европейский союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове.

"Любой, избранный на Крымском полуострове, претендующий "представлять" Крым и Севастополь, не будет признан представителем тех территорий, которые являются украинскими. Европейский союз остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в заявлении.

Как известно, в воскресенье в оккупированном Крыму прошли так называемые выборы на должность "губернатора Севастополя". В связи с этим в МИД Украины выразили протест и заявили о непризнании "избирательных процессов" на оккупированном полуострове.