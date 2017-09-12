Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС не признает псевдовыборы в Севастополе

Вторник, 12 сентября 2017, 01:09

Евросоюз не признает "губернаторские выборы", которые прошли в Севастополе 10 сентября.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Европейской службой внешних связей.

Европейский союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове.

"Любой, избранный на Крымском полуострове, претендующий "представлять" Крым и Севастополь, не будет признан представителем тех территорий, которые являются украинскими. Европейский союз остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в заявлении.

Как известно, в воскресенье в оккупированном Крыму прошли так называемые выборы на должность "губернатора Севастополя". В связи с этим  в МИД Украины выразили протест и заявили о непризнании "избирательных процессов" на оккупированном полуострове.

Темы: КрымоккупацияРосcияЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Крым
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
На военном полигоне в Крыму уже несколько часов продолжается детонация
Последние новости
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
Все новости...
Реклама: