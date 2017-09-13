Черновецкий: Зачем меня искать там, где меня нет

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Среда, 13 сентября 2017, 11:28

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий уверяет, что никогда не скрывался от правоохранительных органов, но искать его в Украине нет смысла.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Сегодня в прессе появилось сообщение, что СБУ по запросу прокуратуры меня объявили в розыск! Я никогда не скрывался от правоохранительных органов, и они прекрасно знают, где меня искать. Мои адвокаты давным-давно подали информацию о моем адресе в прокуратуру", - написал Черновецкий.

Он также добавил, что ему как юристу непонятно, почему его объявляют в розыск в Украине, где он не проживает.

"В Украине меня нет уже почти 6 лет и, прежде, чем объявлять меня в Украине в розыск, СБУ должна была поинтересоваться в прокуратуре и у моих адвокатов - где я нахожусь. Зачем меня искать там, где меня нет!", - подчеркнул бывший градоначальник.

Он отметил, что уверен в том, что Луценко "забыл" сообщить СБУ о том, что он несколько раз получал официальные документы о его фактическом местопребывании.

"Зачем так бездумно и бессмысленно задействовать государственный ресурс? Вместо того, чтобы выполнять требования закона, прокуратура специально тянет со следствием, которое непонятно зачем остановили, чтобы не дать мне возможности защититься от надуманных и беспочвенных обвинений!", - подытожил Черновецкий.

Как известно, 12 сентября Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.

Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве, в котором подозревают Черновецкого.

Ранее суд дал разрешение на задержание экс-мэра Киева Леонида Черновецкого с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда

Темы: Черновецкий Киев СБУ розыск
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