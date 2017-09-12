СБУ объявила в розыск Черновецкого

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.



Об этом свидетельствует информация на сайте Министерства внутренних дел в списке разыскиваемых лиц.



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Указывается, что Черновецкий разыскивается СБУ как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры.



Как известно, 25 июля 2017 суд дал разрешение на задержание экс-мэра Киева Леонида Черновецкого с целью повода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.



Как известно, управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, осуществляющих досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве.

14 июля 2017 прежнему столичном городском голове Черновецкому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины.

Черновецкий заявил, что выдвижение ему подозрения являются местью генпрокурора Юрия Луценко, а также попытался "перевести стрелки" на своего заместителя Галина Герега.



Как известно, Черновецкий был мэром Киева с 2006-го до 2012 года. Сейчас живет за границей.



Украинская правда