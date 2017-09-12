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СБУ объявила в розыск Черновецкого

Вторник, 12 сентября 2017, 15:41

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.

Об этом свидетельствует информация на сайте Министерства внутренних дел в списке разыскиваемых лиц.

 
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Указывается, что Черновецкий разыскивается СБУ как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры.

Как известно, 25 июля 2017 суд дал разрешение на задержание экс-мэра Киева Леонида Черновецкого с целью повода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как известно, управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, осуществляющих досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве.

14 июля 2017 прежнему столичном городском голове Черновецкому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины.

Черновецкий заявил, что выдвижение ему подозрения являются местью генпрокурора Юрия Луценко, а также попытался "перевести стрелки" на своего заместителя Галина Герега.

Как известно, Черновецкий был мэром Киева с 2006-го до 2012 года. Сейчас живет за границей.

Украинская правда

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Темы: ЧерновецкийСБУрозыск
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