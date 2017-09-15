Керри опасается, что Россия готовит западню на Донбассе

Идея о введении миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе, которую поддержал президент России Владимир Путин, должна быть тщательно юридически проанализирована.

Об этом заявил экс-госсекретарь США Джон Керри во время ежегодной конференции YES в Киеве.

"Надо убедиться, что это не какая-то западня", - сказал Керри.

Он отметил, что в первую очередь необходимо решить вопросы определения границы, необходимости реализации Минских соглашений, а также гарантий того, что Украина без ограничений может определять свое будущее.

Также Керри добавил, что в период его руководства Госдепартаментом что неоднократно говорил Путину о том, что надо двигаться быстрее и был разочарован Минским процессом и отсутствием адекватной реакции на договоренности в "Нормандском формате".

"Произошедшее в Крыму, где российское руководство продемонстрировало откровенное вранье, не имеет прощения", - уверен бывший Госсекретарь.

Ранее сообщалось, что Президент Петр Порошенко планирует с помощью миротворческой миссии ООН вернуть мир на Донбасс, а также привлечь РФ к международному суду.

Украинская правда