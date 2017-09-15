Керри опасается, что Россия готовит западню на Донбассе

2950 просмотров
Пятница, 15 сентября 2017, 13:07

Идея о введении миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе, которую поддержал президент России Владимир Путин, должна быть тщательно юридически проанализирована.

Об этом заявил экс-госсекретарь США Джон Керри во время ежегодной конференции YES в Киеве.

"Надо убедиться, что это не какая-то западня", - сказал Керри.

Он отметил, что в первую очередь необходимо решить вопросы определения границы, необходимости реализации Минских соглашений, а также гарантий того, что Украина без ограничений может определять свое будущее.

Также Керри добавил, что в период его руководства Госдепартаментом что неоднократно говорил Путину о том, что надо двигаться быстрее и был разочарован Минским процессом и отсутствием адекватной реакции на договоренности в "Нормандском формате".

"Произошедшее в Крыму, где российское руководство продемонстрировало откровенное вранье, не имеет прощения", - уверен бывший Госсекретарь.

Ранее сообщалось, что Президент Петр Порошенко планирует с помощью миротворческой миссии ООН вернуть мир на Донбасс, а также привлечь РФ к международному суду.

Украинская правда

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Главные новости
СБУ обещает не трогать "Украинскую правду", ведь тайну слил чиновник
В АП заявляют, что Порошенко не говорил с Садовым о Саакашвили
Керри объяснил Порошенко, чтот тот не прав в вопросе антикоррупционного суда
На корпоративе БПП было более 100 человек – "Схемы"
Все новости
love story

Счастье не обойдешь: Юноша с 4 стадией рака влюбился в медсестру

тренды

7 рекламных роликов мировых брендов, которые сняли в Киеве

рабочий процесс

7 студенческих коворкингов в Киеве, где может работать кто угодно