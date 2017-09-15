Мариуполь призывает УЕФА проверить легитимность Суркиса

Президент Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев просит президента УЕФА Александра Чеферина проверить легитимность избрания Григория Суркиса вице-президентом и членом Исполкома УЕФА в 2015 году.

Журавлев направил в Союз европейских футбольных ассоциаций соответствующее письмо.

В нем президент ФФМ отмечает, что в Федерации футбола Украины нет данных о выдвижении Григория Суркиса от Украины коллективными членами ФФУ в руководящий орган УЕФА.

Журавлев просит проверить легитимность избрания Суркиса на эти должности, и в случае выявления фальсификации документов, помочь в отзыве Григория Суркиса с этих должностей.

Также "Украинская правда" получила доступ к письму Журавлеву от генерального директора ФФУ Юрия Записоцкого, в котором отмечается, что у ФФУ, действительно, нет данных о выдвижении Суркиса коллективными членами ФФУ или Исполкомом организации в период с 2014 года.

Как известно, Григорий Суркис был переизбран вице-президентом УЕФА в апреле 2017 года сроком на два года. На этом же конгрессе УЕФА было принято решение, что в Исполком организации могут быть избраны только активные члены национальных ассоциаций (президент, вице-президент, генеральный секретарь). Григорий Суркис пока имеет лишь должность почетного президента ФФУ, а значит, не сможет быть переизбран в Исполком УЕФА на следующих выборах.

Также стоит добавить, что каждый из вице-президентов УЕФА и членов Исполкома должны быть делегированы и представлять национальную футбольную ассоциацию.

Николай Аврамчук, для УП