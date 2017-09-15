Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мариуполь призывает УЕФА проверить легитимность Суркиса

Пятница, 15 сентября 2017, 14:01

Президент Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев просит президента УЕФА Александра Чеферина проверить легитимность избрания Григория Суркиса вице-президентом и членом Исполкома УЕФА в 2015 году.

Журавлев направил в Союз европейских футбольных ассоциаций соответствующее письмо.

В нем президент ФФМ отмечает, что в Федерации футбола Украины нет данных о выдвижении Григория Суркиса от Украины коллективными членами ФФУ в руководящий орган УЕФА.

Журавлев просит проверить легитимность избрания Суркиса на эти должности, и в случае выявления фальсификации документов, помочь в отзыве Григория Суркиса с этих должностей.

 

Также "Украинская правда" получила доступ к письму Журавлеву от генерального директора ФФУ Юрия Записоцкого, в котором отмечается, что у ФФУ, действительно, нет данных о выдвижении Суркиса коллективными членами ФФУ или Исполкомом организации в период с 2014 года.

 

На конгрессе УЕФА в апреле 2017 года было принято решение, что в Исполком организации могут быть избраны только активные члены национальных ассоциаций (президент, вице-президент, генеральный секретарь). Григорий Суркис пока имеет лишь должность почетного президента ФФУ, а значит, не сможет быть переизбран в Исполком УЕФА на следующих выборах.

Также стоит добавить, что каждый из вице-президентов УЕФА и членов Исполкома должны быть делегированы и представлять национальную футбольную ассоциацию.

Николай Аврамчук, для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СуркисфутболМариуполь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Суркис
Григорию Суркису оставили звание "почетного гражданина" Харьковской области
Суркис и Левочкин летали в Вену, чтобы встретиться с Фирташем – источники УП
Суркис и Шуфрич вышли из НОК, Шевченко предлагают остаться
Последние новости
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
Все новости...
Реклама: