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Маріуполь закликає УЄФА перевірити легітимність Суркіса

П'ятниця, 15 вересня 2017, 14:01

Президент Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов просить президента УЄФА Александра Чеферіна перевірити легітимність обрання Григорія Суркіса віце-президентом та членом Виконкому УЄФА у 2015 році.

Журавльов направив до Союзу європейських футбольних асоціацій відповідного листа.

У ньому президент ФФМ зазначає, що у Федерації футболу України немає даних щодо висування Григорія Суркіса від України колективними членами ФФУ до керівного органу УЄФА.

Журавльов просить перевірити легітимність обрання Суркіса на ці посади, і в разі виявлення фальсифікації документів, посприяти у відкликанні Григорія Суркіса з цих посад.

 

Також "Українська правда" отримала доступ до листа Журавльову від генерального директора ФФУ Юрія Запісоцького, в якому зазначається, що у ФФУ, справді, немає даних щодо висування Суркіса колективними членами ФФУ чи Виконкомом організації у період з 2014 року.

 

Зазначимо, що на конгресі УЄФА у квітні 2017 року було прийнято рішення, що до Виконкому організації можуть бути обрані лише активні члени національних асоціацій (президент, віце-президент, генеральний секретар). Григорій Суркіс наразі має лише посаду почесного президента ФФУ, а отже не зможе бути переобраний до Виконкому УЄФА на наступних виборах.

Також варто додати, що кожен з віце-президентів УЄФА та членів Виконкому мають бути делеговані та представляти національну футбольну асоціацію.

Микола Аврамчук, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СуркісфутболМаріуполь
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