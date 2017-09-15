Гриба из СИЗО увезли в больницу

Украинца Павла Гриба, которого похитили в Беларуси и перевезли в СИЗО Краснодара в РФ, перевели в больницу.

Об этом "Украинской правде" сообщила его сестра Ольга Гриб.

"Нам известно, что его перевели из СИЗО в больницу, якобы на обследование. Но в какую именно больницу и почему, мы не знаем. К нему не допускают ни украинских консулов, ни независимых врачей", - сказала Ольга Гриб.

Также она добавила, что возможно российские спецслужбы попытаются с помощью своих медиков опровергнуть его диагноз - "синдром портальной гипертензии", из-за которого он вынужден ежедневно принимать лекарства. Нарушение их приема, по словам родных, может привести к фатальным последствиям.

В Министерстве иностранных дел Украины "Украинской правде" подтвердили, что Павла Гриба действительно перевели из СИЗО №5 в больницу.

"Да, от наших консулов ​​в Краснодаре к нам поступила информация о том, что Павла Гриба перевели в какое-то специализированное медицинское учреждение. Но по какой причине и куда именно, еще выясняем", - рассказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Мы надеемся узнать необходимую информацию как можно скорее, наши консулы направили соответствующие запросы, но не стоит ожидать от российской стороны быстрых ответов. Потому что они часто вообще не отвечают на наши запросы", - добавила Беца.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где "законно" оформили арест.

В Беларуси не признают своей причастности к похищению парня и негодуют из-за высказывания украинского МИД об опасности, которую несут для украинцев поездки в ​​Беларусь.

По официальной информации, с 25 августа он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в терроризме.

К нему долго не пускали адвоката и украинских консулов. Но по предварительной договоренности украинские представители посольства должны встретиться с ним 18 сентября.

Яна Миланова, УП