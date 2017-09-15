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Гриба із СІЗО відвезли до лікарні

П'ятниця, 15 вересня 2017, 15:34

Українця Павла Гриба, якого викрали у Білорусі і перевезли до СІЗО Краснодара в РФ, перевели до лікарні.

Про це "Українській правді" повідомила його сестра Ольга Гриб.

"Нам відомо, що його перевели із СІЗО до лікарні, начебто на обстеження. Але до якої саме і чому, ми не знаємо. До нього не допускають ні українських консулів, ні незалежний лікарів", - сказала Ольга Гриб.

Також вона додала, що можливо російські спецслужби спробують за допомогою своїх лікарів спростувати його діагноз – "синдром портальної гіпертензії", через який він змушений щодня приймати певні ліки. Порушення їх прийому, за словами рідних, може призвести до фатальних наслідків.

У Міністерстві закордонних справ України "Українській правді" підтвердили, що Павла Гриба дійсно перевели із СІЗО №5 до лікарні.

"Так, від наших консулів в Краснодарі до нас поступила інформація про те, що Павла Гриба перевели до котрогось спеціалізованого медичного закладу. Але з якої причини і куди саме, ще з’ясовуємо", - розповіла прес-секретар МЗС Мар’яна Беца.

"Ми сподіваємось дізнатись необхідну інформацію якомога швидше, наші консули направили відповідні запити, але не варто чекати від російської сторони швидких відповідей. Бо вони часто взагалі не відповідають на наші запити", - додала Беца.

Як відомо, Павло Гриб зник 24 серпня в Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди у цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

В Білорусі не визнають своєї причетності до викрадення хлопця і обурюються через вислови українського МЗС про небезпеку для українців в Білорусі.

За офіційною інформацією, з 25 серпня він знаходиться в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагається звинуватити його у тероризмі.

До нього тривалий час не пускали адвоката та українських  консулів. Але за попередньою домовленістю українські представники посольства мають зустрітися з ним 18 вересня.

Яна Міланова, УП

Теми: Росіяполітв'язніБілорусь
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