Порошенко: миротворцы должны быть там, где РФ хранит оружие

Миротворцы ООН должны быть расположены на всей оккупированной территории Донбасса, включая территориями, где Россия хранит оружие.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Миротворцы должны присутствовать везде, включая территории, где Россия хранит оружие и на неконтролируемом участке украино-российской границы", - написал он.

"Это бы очень быстро остановило поток российских войск, оружия и амуниции. Потенциал агрессии был бы остановлен", - считает Порошенко.

Предложение президента РФ Владимира Путина относительно размещения "голубых касок" только на линии соприкосновения он назвал абсолютно недопустимым.

"Главная цель - они должны быть расположены по всей оккупированной территории", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, в субботу глава МИД Павел Климкин назвал три позиции в вопросе миротворцев на Донбассе, в которых Украина гарантированно не уступит.

"Первое - никакие попытки легитимизировать этой резолюцией российский протекторат на Донбассе недопустимы. Второе: мандат должен охватывать всю территорию Донбасса, включая неконтролируемый участок границы... Третье: мандат должен включать и вывод российских регулярных войск, и вывоз завезенного русскими вооружения, и первые шаги по нормализации ситуации, включая разоружение боевиков", - сказал он.

Украинская правда