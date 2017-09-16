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Порошенко: миротворцы должны быть там, где РФ хранит оружие

Суббота, 16 сентября 2017, 16:08

Миротворцы ООН должны быть расположены на всей оккупированной территории Донбасса, включая территориями, где Россия хранит оружие.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Миротворцы должны присутствовать везде, включая территории, где Россия хранит оружие и на неконтролируемом участке украино-российской границы", - написал он.

"Это бы очень быстро остановило поток российских войск, оружия и амуниции. Потенциал агрессии был бы остановлен", - считает Порошенко.

Предложение президента РФ Владимира Путина относительно размещения "голубых касок" только на линии соприкосновения он назвал абсолютно недопустимым.

"Главная цель - они должны быть расположены по всей оккупированной территории", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, в субботу глава МИД Павел Климкин назвал три позиции в вопросе миротворцев на Донбассе, в которых Украина гарантированно не уступит.

"Первое - никакие попытки легитимизировать этой резолюцией российский протекторат на Донбассе недопустимы. Второе: мандат должен охватывать всю территорию Донбасса, включая неконтролируемый участок границы... Третье: мандат должен включать и вывод российских регулярных войск, и вывоз завезенного русскими вооружения, и первые шаги по нормализации ситуации, включая разоружение боевиков", - сказал он.

Украинская правда

Темы: ПорошенкомиротворцыДонбасс
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