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Порошенко: миротворці мають бути там, де РФ зберігає зброю

Субота, 16 вересня 2017, 16:08

Миротворці ООН мають бути розташовані на всій окупованій території Донбасу, включно з територіями, де Росія зберігає зброю.

Про це заявив президент Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

"Миротворці мають бути присутніми усюди, включно з територіями, де Росія зберігає зброю та на неконтрольованій ділянці україно-російського кордону", - написав він.

"Це б дуже швидко зупинило потік російських військ, зброї та амуніції. Потенціал агресії був би зупинений", - вважає Порошенко.

Пропозицію президент РФ Володимира Путіна щодо розташування "блакитних шоломів" лише на лінії зіткнення він назвав абсолютно недопустимою.

"Головна ціль – вони мають бути розташовані по всій окупованій території", - підкреслив президент.

Як повідомлялося, у суботу голова МЗС Павло Клімкін назвав три позиції в питанні миротворців на Донбасі, якими Україна гарантовано не поступиться.

"Перше – ніякі спроби  легітимізувати цією резолюцією російський протекторат на Донбасі неприпустимі. Друге: мандат має охоплювати всю територію Донбасу, включаючи неконтрольовану ділянку кордону… Третє: мандат має включати і виведення російських регулярних військ, і вивезення завезеного росіянами озброєння, і перші кроки з нормалізації ситуації, включаючи роззброєння бойовиків", - сказав він.

Українська правда

Теми: ПорошенкомиротворціДонбас
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