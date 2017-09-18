Парубий об объединении БПП с НФ: Никакого решения нет

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подтвердил наличие консультаций относительно объединения в общую партию "Народного фронта" и "Блока Петра Порошенко".

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в понедельник.

"Такие разговоры идут. Также известно, что никакого решения по этому поводу не принято. Это все, что могу сказать", - заявил Парубий.

Глава парламента добавил, что в случае, если удастся договориться об объединении - состоится специальный брифинг.

"Если произойдет объединение, тогда мы выйдем на брифинг", - отметил он.

Премьер Владимир Гройсман прокомментировал возможность объединения партий Народный фронт и Блока Петра Порошенко. Отвечая на вопрос "Украинской правды", каковы шансы на создание партии власти, Гройсман сказал: "В политической палитре наверняка будут происходить определенные процессы. Но задача - чтобы на следующих очередных выборах к власти пришли люди, способные делать изменения. Мне тоже надоело, что все всем все обещают, и никто ничего не делает". Премьер утверждает, что его правительство пытается не давать пустых обещаний и готово работать дальше над реформами. "Я готов работать на результат. Нужна ли для этого мощная политическая сила? Однозначно. Но пока наша коалиция БПП и НФ является основой изменений, которые воплощает наше правительство", - сказал Гройсман. Как недавно писала "Украинская правда", уже несколько недель между командами Петра Порошенко и Арсения Яценюка ведутся переговоры об объединении в единую партию власти. Читайте также: Народный фронт Петра Порошенко, или Единая партия власти

Роман Кравец, УП