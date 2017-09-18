Парубій про об’єднання БПП з НФ: Ніякого рішення немає

Голова Верховної ради Андрій Парубій підтвердив існування консультацій щодо об'єднання в спільну партію "Народного фронту" та "Блоку Петра Порошенка".

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів у понеділок.

"Такі розмови йдуть. Також відомо, що жодного рішення з цього приводу не прийнято. Це все, що можу сказати", - заявив Парубій.

Голова парламенту додав, що в разі, якщо вдасться домовитися про об’єднання - відбудеться спеціальний брифінг.

"Якщо відбудеться об’єднання, тоді ми вийдемо на брифінг", - зазначив він.

Як нещодавно писала "Українська правда", вже кілька тижнів між командами Петра Порошенка і Арсенія Яценюка ведуться перемовини про об'єднання у єдину партію влади.

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Роман Кравець, УП