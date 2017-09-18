В СИЗО РФ консулам не дали общаться с Грибом на украинском языке

Украинские консулы встретились в похищенным в Беларуси и вывезенным в СИЗО в РФ Павлом Грибом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Гриба Андрей Сабинин.

"С Павлом встретились консульские работники. Беседовали час в присутствии сотрудника СИЗО. Ряд вопросов блокировался. Лекарства так и не передали, не было врача, сам буду делать это 21- го", - написал Сабинин.

Он также добавил, что заключенному Павлу Грибу и украинским консулам разрешили общаться исключительно на русском языке.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о визите консулов к Грибу.

"Наши консулы посетили сегодня Павла Гриба. Но не предоставлено разрешение на обследование украинскими врачами. Требуем обеспечить доступ врачей", - написала в своем Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

В свою очередь начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич "Украинской правде" сообщил, что консул попросил предоставить ему разрешение посетить Гриба 27 сентября.

"18 сентября 2017 консулы посетили Павла Гриба, удерживаемого в СИЗО в Краснодаре.

По результатам встречи с ним установлено, что медицинская помощь ему не предоставляется, необходимых медицинских препаратов он не принимает, что критично в связи с его состоянием здоровья. Разрешения на его обследование группой украинских врачей нет", - отметил Кирилич.

"Возмущение вызывает запрет консулу со стороны руководства СИЗО вести разговор с Грибом на украинском языке. Консул внес ходатайство о предоставлении разрешения на посещение Гриба 27 сентября 2017", - добавил он.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где "законно" оформили арест.

В Беларуси не признают своей причастности к похищению парня и негодуют из-за высказывания украинского МИД об опасности, которую несут для украинцев поездки в ​​Беларусь.

По официальной информации, с 25 августа он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в терроризме.

К нему долго не пускали адвоката и украинских консулов.

Украинская правда