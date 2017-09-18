Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У СІЗО РФ консулам не дали спілкуватися з Грибом українською

Понеділок, 18 вересня 2017, 14:19

Українські консули зустрілися з викраденим у Білорусі і вивезеним у СІЗО в РФ Павлом Грибом.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Гриба Андрій Сабінін.

"З Павлом зустрілися консульські працівники. Розмовляли годину в присутності співробітника СІЗО. Ряд питань блокувався. Ліки так і не передали, не було лікаря, сам буду робити це 21- го", - написав Сабінін.

Він також додав, що ув’язненому Павлу Грибу і українським консулам дозволили спілкуватися виключно російською мовою.

В Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про візит консулів до Гриба.

"Наші консули відвідали сьогодні Павла Гриба. Але не надано дозвіл на обстеження українськими лікарями. Вимагаємо забезпечити доступ лікарів", - написала у своєму Twitter речниця МЗС Мар’яна Беца.

У свою чергу начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич "Українській правді" повідомив, що консул попросив надати йому дозвіл відвідати Гриба 27 вересня.

"18 вересня  2017 року консули відвідали Павла Гриба, утримуваного в СІЗО в Краснодарі.

За результатами зустрічі з ним встановлено, що медична допомога йому не надається, необхідних медичних препаратів він не приймає, що є критичним у зв'язку з його станом здоров'я. Дозволу на його обстеження групою українських лікарів немає", - зазначив Кирилич.

"Обурення викликає заборона консулу з боку керівництва СІЗО вести розмову з Грибом українською мовою. Консул вніс клопотання про надання дозволу на відвідання Гриба 27 вересня 2017 року", - додав він.

Як відомо, Павло Гриб зник 24 серпня в Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

У Білорусі не визнають своєї причетності до викрадення хлопця і обурюються через висловлювання українського МЗС про небезпеку, яку несуть для українців поїздки в Білорусь.

За офіційною інформацією, з 25 серпня він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагаються звинуватити його в тероризмі.

До нього довго не пускали адвоката і українських консулів.

Українська правда

Теми: Росіяполітв'язніМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
Росія
Росіяни арештували Гіркіна-Стрєлкова
Лукашенко полетить на переговори до Путіна у вихідні
У Макрона допускають, що Китай надає РФ підтримку у війні
Останні новини
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:09
доповненоУ Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, евакуювали 200 людей
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
Усі новини...
Реклама: