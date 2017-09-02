РФ официально не сообщала о месте жительства Януковича – Горбатюк

До избрания меры пресечения экс-президенту Виктору Януковичу, неопределение его точного места жительства не будет иметь юридических последствий.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил руководитель Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"На сегодня в официальный способ от правоохранительных органов Российской Федерации мы не получили ответа о месте проживания на территории России бывшего президента", - заявил он.

"Мы неоднократно направляли ходатайства в РФ... Уведомление об отказе в экстрадиции мы получили, а по месту жительства просто не получили ответа по этим вопросам", - сказал Горбатюк.

Он сообщил, что данные о проживании Януковича в Ростове-на-Дону поступили в прокуратуру от его адвокатов.

"Юридических последствий это не понесет. Если бы в отношении него была избрана мера пресечения, например, с пребыванием под домашним арестом, а он соответственно не проживал по указанному адресу – это имело бы юридическое последствие. А так это может указывать лишь на неправдивость данных его защитников", - отметил Горбатюк.

Как сообщалось, 25 августа певец Иосиф Кобзон заявил, что экс-президент Виктор Янукович живет в поселке Баковка Одинцовского района Московской области рядом с ним.

После этого журналисты сообщили, что Янукович живет в подмосковном селе Баковка на улице Лесной в доме за более 4 миллионов долларов.

В свою очередь 27 августа адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что информация об адресе проживания Януковича в с. Баковка не соответствует действительности и является фейком.

1 сентября "Медуза" сообщила, что Янукович живет на государственной даче в подмосковной Баковке по улице Парковая аллея, 11, где ранее находилась дача маршала Семена Буденного.

МВД РФ опровергло эту информацию.

В марте этого года адвокат Януковича Виталий Сердюк утверждал, что экс-президент постоянно проживает в Ростове-на-Дону по адресу ул. Еременко, 81В.

В то же время прокурор военной прокуратуры Руслан Кравченко заявил, что по этому адресу никто не проживает.