Украина в Минске требует возвращения Дебальцево

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Среда, 20 сентября 2017, 20:41

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске выдвинула требование вернуться к линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя украинской стороны Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"В соответствии с этим документом Дебальцево должно находиться под контролем Украины; вдоль неподконтрольной Украине части украинско-российской границы следует создать зоны безопасности, а на юге Донецкой области должен быть район, свободный от тяжелого вооружения и военной техники – речь идет о населенных пунктах Кальмиусское (бывшее Комсомольское), Кумачово, Новоазовск, Саханка. Эти договоренности были достигнуты в 2014-2015 годах, и их выполнение является обязательным для РФ и ОРДЛО", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Олифер, украинские представители требовали отменить признание Россией так называемых "документов ОРДЛО" и поставили вопрос возвращения Украине захваченных предприятий и государственного имущества на территории ОРДЛО.

"В рамках гуманитарной подгруппы украинская сторона передала представителям ОРДЛО свое видение условий освобождения украинских заложников", - отметила пресс-секретарь Кучмы, объяснив, что Украина готова к компромиссу для освобождения своих граждан.

Представители Украины также призвали допустить международную группу экспертов для изучения проблемы подтопления шахт на неподконтрольных Киеву территориях.

Олифер напомнила, что соответствующая договоренность была достигнута еще в прошлом году, однако до сих пор не выполнена представителями ОРДЛО.

Как известно, украинская сторона ставит вопрос о возвращении под контроль Украины территорий, захваченных незаконными вооруженными формированиями в нарушение Минского меморандума от 19 сентября 2014 года.

Українська правда

Темы: Минские соглашения Донбасс АТО
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