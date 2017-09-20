Україна в Мінську вимагає повернення Дебальцевого

Українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську висунула вимогу повернутися до лінії розмежування, встановленої Меморандумом від 19 вересня 2014 року.

Про це повідомила прес-секретар представника української сторони Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

"Відповідно до цього документу Дебальцеве має перебувати під контролем України; вздовж непідконтрольної Україні частини українсько-російського кордону слід створити зони безпеки, а на півдні Донецької області має бути район, вільний від важкого озброєння і військової техніки - мова йде про населені пункти Кальміуське (колишнє Комсомольське), Кумачове, Новоазовськ, Саханка. Ці домовленості були досягнуті в 2014-2015 роках, і їх виконання є обов'язковим для РФ й ОРДЛО", – йдеться у повідомленні.

Крім того, за словами Оліфер, українські представники вимагали скасувати визнання Росією так званих "документів ОРДЛО" та порушили питання повернення Україні захоплених підприємств та державного майна на окупованих територіях.

"У рамках гуманітарної підгрупи українська сторона передала представникам ОРДЛО своє бачення умов звільнення українських заручників", – зазначила прес-секретар Кучми, пояснивши, що Україна готова до компромісу для звільнення своїх громадян.

Представники України також закликали допустити міжнародну групу експертів для вивчення проблеми підтоплення шахт на непідконтрольних Києву територіях.

Оліфер нагадала, що відповідна домовленість була досягнута ще минулого року, проте досі не виконана представниками ОРДЛО.

Як відомо, українська сторона ставить питання про повернення під контроль України територій, захоплених незаконними збройними формуваннями в порушення Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року.

Українська правда