Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина призывает вернуть некоторые захваченные боевиками территории

Среда, 5 июля 2017, 18:41

Украинская сторона ставит вопрос о возвращении под контроль Украины территорий, захваченных незаконными вооруженными формированиями в нарушение Минского меморандума от 19 сентября 2014 года.

Об этом заявила пресс-секретарь Леонида Кучмы - представителя украинской стороны в Трехсторонней контактной группе, Дарина Олифер.

"Украинская сторона ставит вопрос о возвращении под контроль Украины территорий, захваченных незаконными вооруженными формированиями в нарушение Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и о возвращении незаконных вооруженных формирований к Минской линии 19 сентября 2014 года", - написала она на Facebook.

По словам Олифер, украинская сторона также настаивает на отмене всех нелегитимных решений, в том числе относительно "официальной денежной единицы" и "налоговой системы".

Кроме того, переговорщики обратили внимание на атаки на безопасность сотрудников СММ ОБСЕ, которые происходят на неподконтрольной Украине части Донбасса.

"Все случаи насилия по отношению к сотрудникам миссии должны быть расследования, а виновные – строго наказаны. В первую очередь, это касается трагического инцидента, из-за которого в апреле 2017 погиб представитель СММ", - отметила Олифер.

Она также добавила, что о нарастающей агрессии по отношению к патрулям СММ на территории ОРДЛО сказал сегодня и специальный представитель действующего главы ОБСЕ Мартин Сайдик: он призвал представителей ОРДЛО не допускать такого развития событий.

Как известно, на заседании гуманитарной подгруппы в Минске украинская сторона так и не получила информации о судьбе 132 заложников, которых удерживают на оккупированной части Донбасса.

Украинская правда

Темы: АТОМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
Все новости...
Реклама: