Украина призывает вернуть некоторые захваченные боевиками территории

Украинская сторона ставит вопрос о возвращении под контроль Украины территорий, захваченных незаконными вооруженными формированиями в нарушение Минского меморандума от 19 сентября 2014 года.

Об этом заявила пресс-секретарь Леонида Кучмы - представителя украинской стороны в Трехсторонней контактной группе, Дарина Олифер.

"Украинская сторона ставит вопрос о возвращении под контроль Украины территорий, захваченных незаконными вооруженными формированиями в нарушение Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и о возвращении незаконных вооруженных формирований к Минской линии 19 сентября 2014 года", - написала она на Facebook.

По словам Олифер, украинская сторона также настаивает на отмене всех нелегитимных решений, в том числе относительно "официальной денежной единицы" и "налоговой системы".

Кроме того, переговорщики обратили внимание на атаки на безопасность сотрудников СММ ОБСЕ, которые происходят на неподконтрольной Украине части Донбасса.

"Все случаи насилия по отношению к сотрудникам миссии должны быть расследования, а виновные – строго наказаны. В первую очередь, это касается трагического инцидента, из-за которого в апреле 2017 погиб представитель СММ", - отметила Олифер.

Она также добавила, что о нарастающей агрессии по отношению к патрулям СММ на территории ОРДЛО сказал сегодня и специальный представитель действующего главы ОБСЕ Мартин Сайдик: он призвал представителей ОРДЛО не допускать такого развития событий.

Как известно, на заседании гуманитарной подгруппы в Минске украинская сторона так и не получила информации о судьбе 132 заложников, которых удерживают на оккупированной части Донбасса.

Украинская правда