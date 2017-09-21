Адвокат Януковича заявил отвод судьям, потому что не отпустили на обед

Адвокат бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, Максим Герасько заявил отвод коллегии судей из-за их отказа объявить перерыв для того, чтобы защитник пообедал.

Об этом он сказал на заседании в четверг, передают "Українські новини".

Около 16:40 адвокат заявил, что хочет кушать, и потребовал объявить перерыв на 1 час.

Председательствующий судья Владислав Девятко отметил, что заседание суда началось в 14:00, то есть после обеденного перерыва.

Герасько подчеркнул, что отсутствие обеда является нарушением его трудовых прав.

После этого судья Девятко заявил, что готов предоставить защитнику время для обеда, если он согласится поработать после окончания рабочего дня, то есть после 18:00.

Герасько отклонил это предложение и заявил отвод суду.

В 16:50 суд удалился в совещательную комнату для рассмотрения этого ходатайства.

Суд отклонил отвод судье Девятко.

После оглашения решения адвокат Януковича Максим Герасько заявил еще один отвод – другому судье из коллегии Максиму Титову.

По мнению адвоката, Титов является предвзятым, так как никак не реагировал на предыдущие ходатайства защитника.

В 17:20 суд удалился в совещательную комнату для решения вопроса об отводе.

Как сообщалось, 20 сентября Оболонский райсуд Киева продолжил рассмотрение по существу дела по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.



Адвокат Максим Герасько, которого предоставила Януковичу государство Украина, попросил больше времени для ознакомления с материалами дела, однако суд отказал ему в ходатайстве.



Ранее взял отвод другой адвокат Януковича, предоставленный государством, - Виталий Мешечек.



Как известно, 5 июля Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.



Оболонский райсуд Киева принял решение о специальном заочном судебном производстве по Януковичу, поскольку тот не является лично на допросы и в суд.



Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.